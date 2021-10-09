Очень разочарованы, – США о срыве заседания по избранию главы САП

ЕС и США отреагировали на задержку в выборе председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там призвали отборочную комиссию как можно скорее возобновить работу.

Об этом говорится в рассылке посольства США. В сообщении ведомство обозначило общую позицию Штатов и ЕС.

Важно Заседание комиссии по избранию председателя САП сорвано из-за отсутствия кворума, – СМИ

В посольстве назвали задержки в выборе председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры непонятными и неоправданными. И напомнили, что САП – решающий орган по борьбе с коррупцией на высоком уровне.

Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Неудача в процессе отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами,

– добавили в заявлении.

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