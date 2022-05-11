Очень скоро выгоним оккупантов из Николаевщины – Ким

Россияне не прекращают попыток удержаться хотя бы на какой-нибудь части Николаевской области. Наши герои эффективно уничтожают врага и ярко показывают, что все его планы со временем провалятся.

На Юге продолжаются бои воинов ВСУ с российскими оккупантами. У рашистов теплится надежда на сохранение занятых рубежей, но наши герои заставляют ее быстро гаснуть.

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Освобождение Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что активная централизованная эвакуация мирных людей из прифронтовых зон области продолжается и не прекращается. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Также он добавил, что есть несколько сотен человек, которые принципиально не хотят покидать свои дома. Они закрылись в подвалах, снабжены едой и водой и ждут, когда наши воины освободят их село.

Мы отвечаем, что скоро, очень скоро выгоним оккупантов из Николаевской области. Есть определенные условия, которые я не могу раскрывать, но говорю, чтобы держались,

– сказал Ким.

Кроме того, глава Николаевской ОВА добавил, что люди, желающие на время выехать в более безопасные населенные пункты, имеют такую возможность и обеспечены необходимыми ресурсами.

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Российские оккупанты снова выпустили ракету по Одессе. Удачно сработало украинское ПВО – вражеский боеприпас удалось сбить над морем.

Россияне продолжают мобилизацию на оккупированной территории Донбасса. Их приводят к тем российским БТГ, которые понесли наибольшие потери в боях с ВСУ. Таким образом, россияне решили наказать комбригов, которые потеряли большую часть своего личного состава.

Россияне уже ощущают нехватку своего лучшего оружия, поэтому запускают в ход все, что есть в запасах, даже старые советские боеприпасы. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, половина ракет, которыми враг ударил по Одессе 9 мая – боеприпасы 60-х годов прошлого века.

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