Очень сомневаюсь, – аналитик о том, сложит ли Юрченко мандат

Внефракционный депутат Александр Юрченко, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta. Однако после этого от вряд ли сложит мандат.

Об этом заявил аналитик движения ЧЕСТНО Сергей Огородник в программе "Между прочим". В целом эта история показательна, ведь это уже не первый случай, когда депутаты действующего созыва парламента попадали в похожие ситуации.

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Нет оснований, чтобы лишить мандата

По словам Огородника, из-за ДТП в центре Львова должно быть уголовное производство. В то же время в Украине действует презумпция невиновности, поэтому пока суд не доказал, что Юрченко это совершил, нет оснований лишать его мандата силой.

Если он захочет сложить мандат, то сделает это, но я очень сомневаюсь,

– заявил аналитик.

Огородник также добавил, что фракция "Слуга народа" является крупнейшей, поэтому когда ее формировали, не было много времени, чтобы образовать качественный состав.

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