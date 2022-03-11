Очень творчески подошли к защите, – Пентагон об обороне украинцев в воздухе

Украина поразила целый мир упорной борьбой с российскими оккупантами. Пентагон похвалил наших бойцов за креативность в обороне.

Высокопоставленный чиновник в обороне США похвалил Украину за "креативную" организацию отражения воздушных атак врага. В то же время американское СМИ его имени не называет.

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Украина не могла надеяться на свои истребители

По словам американского чиновника, Украине не приходилось сильно полагаться на собственные истребители. Зато наши защитники использовали другие возможности: беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

За день украинцы совершают от 5 до 10 вылетов самолетов. И это тогда, когда враг совершает около 200 вылетов.

Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которую они имеют,

– сказал чиновник.

Представитель министерства обороны также сказал, что кроме украинских истребителей украинцы эффективно использовали беспилотники. Он назвал их "дешевыми" и такими, что могут летать вне зоны действия радаров.

"Это очень маневренная платформа, и они используют ее с потрясающим эффектом, особенно против российских наземных подразделений", – добавил чиновник.

Успех в использовании ракет

Как утверждает чиновник, наши воины "с большим успехом" используют ракеты класса "земля-воздух" против российских войск.

При этом они следят за тем, во что стреляют, перемещают вещи и являются очень ловкими. Это доказало свою эффективность.

Пентагон приводит данные, что с начала вторжения в Украину россияне запустили более 800 ракет. Около половины запусков были с мест на территории Украины, еще половина – из России и Беларуси.

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