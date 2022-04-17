Очередь на 80 километров: на границе Беларуси и Польши до сих пор стоят сотни грузовиков

На границе Польши и Беларуси застряли сотни российских и белорусских грузовиков из-за санкций. Очередь растянулась на 80 километров.

Некоторые водители стоят в колонне из грузовиков уже более 30 часов.

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Известно, что очередь образовалась на границе после вступления в силу 16 апреля пятого пакета санкций против России. Согласно ему, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории Евросоюза. Исключения имеют только перевозчики лекарств, почты и нефтепродуктов.

Пока неизвестно, что будет с тысячами других грузовиков, которые сейчас находятся на территории ЕС. Возможно, их конфискуют местные власти.

Польский чиновник выразил обеспокоенность, что такой шаг может привести к аналогичным мерам против польских грузовиков, следующих через Россию и Беларусь.

К слову, после того, как российские войска отступили с севера, на территории Беларуси начали фиксировать множество автомобилей без номерных знаков, но с пометками "V" и "Z". Преимущественно – в Гомеле. Там оккупанты безнаказанно разъезжают на краденых автомобилях.

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