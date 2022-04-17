Деякі водії стоять у колоні з вантажівок вже понад 30 годин.

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Відомо, що черга утворилася на кордоні після набрання чинності 16 квітня п'ятого пакету санкцій проти Росії. Згідно з ним, російським і білоруським вантажівкам заборонено в'їжджати і перебувати на території Євросоюзу. Виключення мають лише перевізники ліків, пошти та нафтопродуктів.

Наразі невідомо, що буде з тисячами інших вантажівок, які наразі знаходяться на території ЄС. Можливо, їх конфіскує місцева влада.

Польський чиновник висловив занепокоєння, що такий крок може призвести до аналогічних заходів проти польських вантажівок, що прямують через Росію та Білорусь.

До слова, після того, як російські війська відступили з півночі України, на території Білорусі почали фіксувати безліч автівок без номерних знаків, але з позначками "V" та "Z". Переважно – у Гомелі. Там окупанти безкарно роз'їжджають на крадених автомобілях.

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