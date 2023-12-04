Тысячи авто с "уставшими от войны" на Буковель: что не так в том видео

На днях в сети можно увидеть множество постов, сопровождающихся роликом, снятым по дороге в "Буковель". На нем можно увидеть немалую очередь из автомобилей. Но есть одно "но"...

Пользователи сети предполагают, что это свежее видео. "По ту сторону новостей" опровергает это утверждение. Да, ролик действительно снят по дороге к популярному курорту. Но сделать его могли в 2021 году, а не в этом году, как тиражируют в сети.

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Что не так с "очередями" к "Буковелю"

Благодаря читателям удалось узнать, что впервые ролик выложила 2 декабря в соцсети тикток пользователь с никнеймом zozuliaksenya. По ее словам, видео снято еще в 2021 году.

Видео с дороги в "Буковель", которое облетело сеть: смотрите видео

Тем не менее, само видео массово растиражировали 3 декабря 2023 года. Одним из первых его в своем фейсбуке его выложил журналист Константин Андриюк, известен благодаря проекту "Останови лося". Он осознал, что распространил фейк, и решил снести сообщение, но в телеграме он до сих пор есть.



Константин Андриюк выложил видео в сеть без проверки / Скриншот

Между тем, некоторые СМИ соответствующее видео распространили с достаточно эмоциональными заголовками.

По пути к курорту на западе страны Буковеля заметили огромную очередь из автомобилей. Украинцы в соцсетях предлагают Территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК) наведаться туда,

– написали на сайте "Апостроф".



Как некоторые СМИ описали видео / Скриншот



Издание сделали громкие заголовки из устаревшего видео / Скриншот

Скандальная "Труха" тоже не обошла вниманием это видео. Ролик уже просмотрели почти 800 тысяч раз, а также собрал более 1000 комментариев.

Дьявол кроется в деталях

В первую очередь подходило бы глянуть сам ролик и обратить внимание на бигборды. К примеру, "По ту сторону новостей" зафиксировал на третьей секунде бигборд с текстом "Пополняйте Scipass online" с упоминанием приложения "Bukovel 24". Его в лучшем качестве можно увидеть в сообщении двухлетней давности пользователя sh.agnessa_.

Отмечают, что приложение разработали в 2019 году. Следовательно, уместно было его рекламировать в 2020 году. Впрочем, подобную рекламу за 2023 год найти не удалось.

А еще на 26 секунде можно увидеть на одном участке дороги сразу три одинаковых стенда. На них предложение бронировать домики со скидкой до 30%. Страница этого курорта свидетельствует о том, что эта реклама была актуальной для сезона 2020 – 2021 года. В то же время, страница сайта с этой программой лояльности после мая 2022 года была неактивной.

Очень сомнительно, что неактуальная реклама будет висеть на бигбордах два года. Еще и в таком дорогом месте,

– пишут фактчекеры.

А теперь о пробке. Она, пишут в "По ту сторону новостей", вписывается в события начала января 2021 года. Тогда по дороге к курорту действительно образовалась очередь из-за локдауна. Журналист Ярослав Иваночко публиковал тогда фото, которые по атмосфере очень схожи.

Также в "По ту сторону новостей" пишут, что нынешний сезон стартовал 2 декабря. Следовательно, существует сомнение, что на следующий день сразу же хлынуло такое количество людей. Да и онлайн видеонаблюдение курорта демонстрирует, что наплыва людей нет.