Очередь в 30 километров: в сети показали, сколько автомобилей стоят на границе

На границе с Польшей образовалась огромная очередь из автомобилей. Ее протяженность достигает около 30 км.

Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав видео огромной очереди, 27 июня. На записи видно много легковушек, бусов, грузовиков и т.д.

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Очередь протяженностью 30 километров

Сегодняшняя (27.06.2022) очередь в Перемышль – 8 километров, а до границы с Украиной в общей сложности 30 километров,

– пишет Игорь Зинкевич.

Очередь авто в Перемышль: смотрите видео

Что происходит на границе со Словакией и Венгрией

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщает, что в последнее время количество легковых автомобилей на въезд в Украину существенно увеличилось.

В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Немного лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает обеспокоенность,

– пишет Виктор Микита.

По его словам, из-за очередей люди находятся в машинах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий.

Однако огромные пробки не влияют на движение авто, не претендующих на растаможку. То есть, с движением общего трафика проблем нет.

Глава Закарпатской ОВА сообщает, что проблемы с движением на границе возникли не только из-за большого количества желающих растаможить. Значительная часть водителей не имеет соответственно оформленных документов, поэтому это усложняет процесс, а отсюда и возникают пробки.

Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление,

– говорится в сообщении.

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. Комитет Верховной Рады вернул пошлины и налогообложение НДС на растаможку авто от 1 июля. Поэтому украинцы пытаются успеть растаможить машину именно до этого дня.