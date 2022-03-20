Очереди на границах Украины: в ГПСУ рассказали об актуальной ситуации

Многие женщины и дети, убегая от обстрелов российских оккупантов, временно отправились за границу. На четвертую неделю полномасштабной войны очереди на пунктах пропуска значительно уменьшились.

Госпогранслужба опубликовала актуальную информацию о ситуации на пунктах пропуска с соседними странами. Об очередях на 16:00 20 марта – читайте дальше.

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Актуальные очереди на пунктах пропуска

Республика Польша:

"Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Смольница" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" – 20 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" – 30 легковых авто, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Шегини" – 40 легковых авто, 4 автобуса, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный", "Малые Селменцы" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Звонковое", "Косино", "Лужанка" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.

К слову, в Госпогранслужбе добавили, что на пунктах пропуска с Румынией и Молдовой очередей вообще нет.

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