Украинцы после праздников возвращаются в Европу: где на границе самые большие очереди

В период рождественско-новогодних праздников наблюдается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей. Все пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также Ежедневно границу пересекают около 100 тысяч человек: в ГПСУ рассказали, когда очереди станут меньше

На каких пунктах пропуска самые большие очереди?

Сейчас для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска увеличили количество пограничных нарядов, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и проводят постоянную координацию с польскими пограничниками.

По данным Госпогранслужбы, после Рождества, когда пассажиропоток несколько снизился, наблюдается очередное увеличение движения через границу.

Наибольшие накопления транспорта на выезд из Украины есть на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов". Тогда как наименьший пассажиропоток на таких пунктах пропуска как "Грушев", "Нижанковичи", "Смильница". Отмечается, что на въезд в Украину накопления не зафиксировано.

Какие еще заявления делали в Госпогранслужбе?