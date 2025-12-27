Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
На яких пунктах пропуску найбільші черги?
Наразі для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та проводять постійну координацію з польськими прикордонниками.
За даними Держприкордонслужби, після Різдва, коли пасажиропотік дещо знизився, спостерігається чергове збільшення руху через кордон.
Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України є на пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів". Тоді як найменший пасажиропотік на таких пунктах пропуску як "Грушів", "Нижанковичі", "Смільниця". Зазначається, що на в'їзд в Україну накопичення не зафіксовано.
Які ще заяви робили у Держприкордонслужбі?
У Держприкордонслужбі зазначали, що після Різдва пасажиропотік на кордоні значно зменшився і на більшості пунктів пропуску черги були відсутні. Очікується, що він знову зросте в перші дні січня, зокрема близько 10 січня.
Окрім цього, у ДПСУ заявили, що українські пасажири незабаром зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.