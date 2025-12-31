Есть ли очереди в Европу за несколько часов до Нового года: в ГПСУ рассказали о ситуации на границах

Недавно на нескольких пунктах пропуска на выезде из Украины были очереди. В основном это связано с тем, что украинцы возвращались в Европу после праздников.

В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границах за несколько часов до Нового года, передает 24 Канал.

Что с очередями на границе?

В ГПСУ обнародовали информацию об очередях перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины по состоянию на 18:30 31 декабря 2025 года.

В этот период ни на одном из пунктов пропуска нет очередей ни из автомобилей, ни из автобусов.

Очереди на границе 18:30 31.12.2025 / Фото Госпогранслужбы

Что стоит знать о пересечении границы?