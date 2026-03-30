Украинцы возвращаются на Пасху: где самые длинные очереди на границе
- С приближением Пасхи возросло количество украинцев, которые возвращаются в страну, особенно через польскую границу.
- Самые длинные очереди наблюдаются на пунктах пропуска "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".
В последние дни возросло количество людей, которые хотят попасть в Украину. Наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе.
В связи с приближением Пасхи возросло количество граждан, которые возвращаются в Украину. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
Где на границе самые длинные очереди?
Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".
Чтобы сэкономить время ожидания, в таможенной службе советуют водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов – Долгобичув", "Рава-Русская – Хребенне", "Грушев – Будомеж", "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко".
Напомним, 29 марта представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил в комментарии 24 Каналу, что пассажиропоток на границе вырос еще с 21 марта из-за весенних каникул – преимущественно выезжали женщины и дети.
В будни ежедневно было около 90 тысяч пересечений границы, на выходных – до 97 тысяч. 27 марта – 88 тысяч, а 28 марта – уже 107 тысяч, причем больше людей въезжало, чем выезжало.
Рост пассажиропотока объясняют выходными, завершением каникул и тем, что часть людей возвращается перед Пасхой, хотя это не единственная причина.
Наибольшая нагрузка приходится на границу с Польшей (около 50%). Очереди есть преимущественно на пунктах "Краковец" и "Шегини", а также на пешеходном переходе "Медика". Там поток людей растет, но незначительно.
Выезд за границу: последние новости
Правительство Норвегии изменило правила, по которым мужчины из Украины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временной коллективной защиты. Исключения предоставляются мужчинам, которые освобождены от службы или не способны ее проходить, единолично занимаются детьми, или прибыли по программе медицинской эвакуации.
С 5 марта 2026 года прекратилась выдача годовых льготных карт побыту для украинцев в Польше. Легализация украинцев теперь будет происходить по общим условиям.
Украинцы, которые вынужденно выехали за границу из-за войны, могут подать заявку на компенсацию морального ущерба в международный Реестр убытков (RD4U) после 23 февраля 2026 года.