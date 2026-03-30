Украинцы возвращаются на Пасху: где самые длинные очереди на границе

В последние дни возросло количество людей, которые хотят попасть в Украину. Наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе.

В связи с приближением Пасхи возросло количество граждан, которые возвращаются в Украину. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Где на границе самые длинные очереди?

Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".

Чтобы сэкономить время ожидания, в таможенной службе советуют водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов – Долгобичув", "Рава-Русская – Хребенне", "Грушев – Будомеж", "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко".

Напомним, 29 марта представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил в комментарии 24 Каналу, что пассажиропоток на границе вырос еще с 21 марта из-за весенних каникул – преимущественно выезжали женщины и дети.

В будни ежедневно было около 90 тысяч пересечений границы, на выходных – до 97 тысяч. 27 марта – 88 тысяч, а 28 марта – уже 107 тысяч, причем больше людей въезжало, чем выезжало.

Рост пассажиропотока объясняют выходными, завершением каникул и тем, что часть людей возвращается перед Пасхой, хотя это не единственная причина.

Наибольшая нагрузка приходится на границу с Польшей (около 50%). Очереди есть преимущественно на пунктах "Краковец" и "Шегини", а также на пешеходном переходе "Медика". Там поток людей растет, но незначительно.

Выезд за границу: последние новости