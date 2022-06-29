Люди уже пятые сутки под палящим солнцем ждут в очереди перед словацко-украинской границей

На словацкой границе образовалась очередь из авто под льготное растаможивание. Люди находятся там днями под палящим солнцем.

На данный момент Закарпатская ОВА пытается обеспечить питьевой водой людей, стоящих в очередях на границах со словацкой стороны. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

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Мария уже пятые сутки находится в очереди на границе. Она жалуется на невероятную жару – в день температура в машине достигает 40 градусов. Еды тоже мало.

"Я слишком истощена, нет сил. Полное разочарование, потому что очередь двигается слишком медленно. Сегодня к нам приехала Закарпатская администрация, они нам предоставили воду", – рассказала она.

И добавила, что машины везут для родных, которые попали в сложную жизненную ситуацию и из-за войны остались без имущества.

Почему такие очереди

На выходных на границах Закарпатья образовались километровые очереди из авто из-за окончания действия закона о льготном растаможивании с 1 июля.

Глава ОВА ранее сообщал, что главным фактором задержки процесса оформления на словацкой стороне остается отсутствие должным образом оформленных документов.

Так как декларации подали на польскую таможню, а пересечение происходит на словацкой, таможенникам приходится тратить дополнительное время на переоформление.

"Это напрямую влияет на скорость продвижения очереди", – отметил он.

Людей обеспечивают водой

В то же время, местные власти постоянно находятся на связи с людьми в очередях, чтобы по возможности решить все их проблемы.

Нет ничего важнее наших людей, поэтому все ресурсы направлены сейчас на помощь им и решение текущих операционных вопросов,

– сказал Микита.

Также власти пообещали за сутки на 35% сократить 10-километровую очередь на словацкой границе.

Льготное растаможивание перестает действовать с 1 июля

Верховная Рада приняла правительственный законопроект, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей.

В правительстве заявляли, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, которые не являются товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.

Поэтому с 1 июля льготное растаможивание авто из ЕС перестает действовать.

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