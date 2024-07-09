В Укрэнерго объяснили, как будут применять очереди отключений света

Укрэнерго предоставило объяснения относительно очередей отключений электроэнергии. Произошло это на фоне определенного роста потребления тока.

9 июля облэнерго внедряют ограничения в течение всех суток. Потребителям рекомендуется экономно использовать электричество.

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Потребление электроэнергии

Утром и до 14:00 действуют две очереди графиков почасовых отключений, а с повышением жары планируется применять 3 или даже 4 очереди.

В понедельник, 8 июля, максимальное потребление электричества было на 10% выше, чем в воскресенье, 7 июля, из-за начала рабочей недели и повышения температуры.

Потребители каждой области распределены на шесть очередей, каждая из которых включает бытовых потребителей и бизнес, потребляющих определенное количество мегаватт.

Объем потребления в областях колеблется в зависимости от количества критической инфраструктуры и промышленных предприятий.

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Диспетчерский центр Укрэнерго определяет, сколько очередей применять во всех регионах одновременно для компенсации дефицита энергии в системе, а облэнерго в каждом регионе решают, какую очередь отключать и на какое время.