Длинные очереди вновь образовались в Киеве. Однако, пороги военкоматов обивают вовсе не желающие мобилизоваться, а те, кто стремятся обновить личные данные.

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Очереди в ТЦК в Киеве

Отметим, что после 18 мая мужчины призывного возраста будут иметь два месяца для того, чтобы уточнить личную информацию в ТЦК. Если они сделать этого не успеют, то их могут привлечь к ответственности.

Вероятно, столичные военнообязанные решили не ждать вступления в силу нового закона о мобилизации и поспешили в военкоматы. Среди тех, кто стоит в очереди, преимущественно люди, которые имеют отсрочку от мобилизации или бронирование.

Сегодня СМИ зафиксировали очереди в Деснянском районе города, вчера было много людей вокруг ТЦК в Дарницком районе.

Очереди возле ТЦК в Деснянском районе / Фото Telegraf

Что происходит возле ТЦК: смотрите видео

Напомним, 25 апреля начали появляться сообщения о росте очередей в военкоматы в разных регионах Украины. В сети утверждали, что якобы ТЦК может принять в течение дня от 10 до 20 человек, а очередь приходится занимать с 6 утра.

В ВСУ отметили, что ТЦК работают круглосуточно и обновить свои данные можно в любое время.

Отметим, что, согласно новому закону, за неявку в ТЦК на мужчин могут наложить ограничения. Так, в случае неявки военнообязанного руководство военкомата или обращается в полицию, которая должна принудительно доставить мужчину в ТЦК, или ему присылают по почте письмо с требованием явиться. Если и это письмо человек игнорирует в течение 10 дней, тогда руководитель ТЦК может обратиться в суд – и судья запретит нарушителю пользоваться транспортным средством.

Кроме мужчин мобилизационного возраста в Украине, обновить данные в течение 2 месяцев должны и военнообязанные за рубежом. Без военного билета или временного удостоверения они не смогут получить консульские услуги, в частности оформить паспорт.