Мы теряем миллионы ежедневно, – Найем о ситуации с очередями в "Ягодине"

Ситуация на пропускном пункте "Ягодин" на украинско-польской границе до сих пор остается критической. Из-за больших очередей Украина теряет колоссальные суммы, которые могли бы поступать в бюджет.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает 24 канал. Сейчас Украина и Польша ведут переговоры по разрешению ситуации на пункте пропуска "Ягодин".

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Сколько ежедневно теряет Украина

Мустафа Найем отметил, что из-за того, что украинские грузовики должны долгое время стоять в очередях, а на территорию Польши попадает всего около 2 десятков грузовиков в день, Украина недополучает миллионы гривен в свой бюджет.

Сейчас не просто резкое падение, это катастрофическое падение проезда транспорта из-за "Ягодина". И это значит, что мы сейчас теряем ежедневно не сотни тысяч долларов, мы теряем миллионы, не попадающие в наш бюджет,

– подчеркнул Найем.

Министр инфраструктуры Алексей Кубраков уточнил, что каждый день проезд грузовиков через "Ягодин" приносил Украине в среднем от 55 до 60 миллионов гривен. Сейчас все эти доходы потеряны.

Сейчас Министерство инфраструктуры ведет активные переговоры с польскими коллегами по этой ситуации. Кроме того, 9 сентября в Украину прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ходе встречи с ним также будут обсуждать ситуацию на границе.

Первые договоренности Украины и Польши

Впоследствии Мустафа Найем сообщил, что Украина и Польша достигли первых договоренностей по ситуации на границе – с 8:00 9 сентября на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" вне очереди будут пропускать пустые грузовики – как украинские, так и польские.

Пограничный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" – самый близкий к переезду "Ягодин - Дорогуск". Внедрение режима выезда пустого транспорта в Устилуге должно привести к сокращению очередей в Ягодине. Надеемся дружеский шаг украинских служб положит конец блокированию пунктов пропуска с польской стороны и поможет повысить эффективность работы фитосанитарных и ветеринарных служб Республики Польша,

– подчеркнул Найем.

Очереди на пункте пропуска "Ягодин": главное

Из-за полномасштабного вторжения россии и действия оккупантов в Черном море экспорт Украины через порты стал почти невозможен, поэтому его начали осуществлять в основном наземным путем. Поэтому начали возникать пробки на пунктах пропуска между Украиной и Польшей, однако пограничники с обеих сторон работали эффективно. Однако этого нельзя сказать о фитосанитарном и ветеринарном контроле с польской стороны.

Их эффективность работы существенно снизилась, что привело к тому, что в сутки Польша принимала только 20 – 25 украинских грузовиков.

Как следствие, на пункте пропуска "Ягодин" образовались очереди почти из 3 тысяч грузовиков, протяженностью 45 километров. Проблема также в том, что в очередях из-за проверок фитосанитарного и ветеринарного контроля стоят и пустые грузовики, которые едут за товаром. Именно поэтому украинская и польская стороны договаривались о пропуске пустых фур.

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