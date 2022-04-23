Очереди на выезд из Польши в Украину: где самая плохая ситуация

23 апреля 2022 , 19:30
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Источник:

ГПСУ

Госпогранслужба обнародовала данные относительно ситуации на границе с Польшей. На некоторых пунктах пропуска придется постоять в очередях.

Пограничники добавляют, что информация актуальна по состоянию на 18.00 23 апреля.

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Какая ситуация на границе с Польшей

Самые большие очереди на въезд в Украину сейчас фиксируют на следующих пунктах пропуска:

  • "Медыка – Шегини" – около 670 легковых авто и 220 грузовиков;
  • "Дорогуск – Ягодин" – около 600 легковых авто и 250 грузовиков;
  • "Корчева – Краковец" – около 420 легковых авто и 400 грузовиков;
  • "Кросценко – Смельница" – около 230 легковых автомобилей.
  • "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;
  • "Хребенне – Рава-Русская" – около 150 легковых авто и 230 грузовиков;
  • "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;

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Автор: Петро Синєокий