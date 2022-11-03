Три недели в очереди: история переселенки из Херсона, покинувшей город из-за "референдума"

Семья Анны из Херсона до последнего не хотела уезжать из родного города. Украинцы ждали ВСУ и мечтали о том, как будут их встречать. Однако так называемый "референдум", который осуществили россияне, заставил семью покинуть дом.

О жизни в оккупации и эвакуации в Одессу женщина рассказала журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ. Отметим, имя переселенки мы изменили из соображений безопасности – в оккупированном Херсоне у нее остались родные.

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Путь из Херсона в Николаев занимал сутки: почему семья не уехала сразу

О полномасштабной войне Анна узнала от брата мужа. Именно он рассказал родственникам страшную новость, после которой жизнь миллионов украинцев изменилась навсегда.

Что вы почувствовали, когда поняли, что Россия пошла в полномасштабное наступление и атакует разные города Украины?

Мы поначалу ничего не поняли. Слова брата об обстрелах ввели нас в ступор. Тогда я начала заходить в разные чаты в соцсетях и открывать новости. Первое, что мы сделали, это поехали в банкомат снимать деньги и на АЗС за бензином. Вот такое было утро.

Как только приехали домой, был второй прилет по Чернобаевке. Это было очень страшно. Затем мы пошли на рынок, чтобы закупить продукты.

Люди вышли на работу в то утро?

Рынок был наполовину пуст. Многие не пришли на работу. Было страшно, никто не понимал, что происходит. Но в общей сложности первые 2 дня можно было нормально делать покупки, на рынке еще все было. Только в очередях приходилось стоять по 3 – 4 часа. Хлеба поначалу не было. Ехать за ним куда-то дальше было страшно, ведь рядом шли бои.

Через 3 дня в магазинах разобрали все. Хлеб начали возить машины. Однажды его бесплатно раздавали, а затем – продавали по буханке на одни руки.

Когда говорил, что у тебя дома большая семья, то было безразлично. Говорили: "Берите всех и тогда приходите за хлебом".

Эвакуироваться мы не хотели из-за огромных очередей на дорогах. Люди из Херсона в Николаев ехали сутки, а не 30 минут, как обычно. Потом дорогу на Николаев уже перекрыли.

Чтобы выжить, пришлось продать машину

А как вы покупали продукты? Можно было рассчитаться гривнами?

В принципе гривна в Херсоне ходит до сих пор. Были магазины, которые вообще не брали рубли, а были и те, которые не брали гривны. В августе тех, кто не брал рубли, начали закрывать. Им не давали работать.

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А, по замыслу оккупантов, откуда вообще херсонцы должны были взять рубли?

Тем, кто приводил детей в оккупационную школу, россияне сразу на руки выдавали по 10 тысяч рублей. Пенсионерам начали приносить пенсии домой, при том, что они даже не ходили заявки подавать. Оккупанты просто похитили списки из Укрпочты и ходили по пенсионерам.

Знаю, что у меня на улице некоторые люди взяли эту пенсию, а некоторые – отказались.



Херсонцы выходили на акции против оккупации / Фото из соцсетей

После 24 февраля Анна с мужем остались без работы. Для того, чтобы выжить, им пришлось продать машину, потому что мужчина занимался грузовыми перевозками.

За эти деньги семья жила все 8 месяцев и выезжала из Херсона. Даже сейчас семья выживает благодаря проданной тогда машине.

Когда зашли оккупанты, люди сидели с выключенным светом и закрытыми окнами

Как это было, когда в Херсон вошли российские войска? Даже на психологическом уровне – видеть врага в родном городе...

Они вошли 1 марта. Тогда все жители сидели с закрытыми окнами и выключенным светом: только заглядывали из-под жалюзей и смотрели на зеленых человечков.

Мы живем в частном доме и по нашей улице ездили БТРы. Я с россиянами за все эти месяцы ни разу не общалась.

Анна рассказала, что даже выходить во двор было страшно. Никто не знал, чего ждать от русских солдат.

Не знаешь, что может произойти в следующую минуту – зайдут ли к тебе домой, что будут делать. Мы всей семьей собрались в одном доме. Мы с маленькой дочерью и другие женщины с детьми много времени проводили в подвале. Еще соседи к нам приходили, потому что своего у них не было.

Периодически украинцам приходилось и ночевать в подвале, а иногда они проводили в холодном и сыром помещении целые дни.

Заходили и выходили, потому что холодно было. Слава Богу, что свет не выключили и мы смогли себе обогреватели поставить. Чаю, чтобы согреться, не пили, чтобы меньше бегать в туалет. Для этого нужно было выходить из подвала.

В шортах, тапочках и с автоматом: оккупанты чувствовали себя очень уверенно в Херсоне

Россияне с течением времени начали себя очень уверенно и спокойно чувствовать в Херсоне. Ходили по рынку в шортах, тапочках и с автоматом. Делали покупки.

В центр города семья практически не ездила, ведь россияне поставили огромное количество блокпостов. Впервые муж Анны уехал в город через несколько месяцев после оккупации.

Была ли у вас мобильная связь? Вы знали, что происходит на остальной территории Украины?

Периодически случались перебои, но в целом связь была. Мы были в курсе всего происходящего. Уже теперь оккупанты вырубили украинскую связь. Я очень переживаю за свекра, который остался присматривать за домом и животными. Связаться с ним очень трудно.

У соседей есть российские сим-карты, то по крайней мере им могу позвонить. Мы с мужем эти карточки не брали принципиально. Но нам повезло с провайдером: он перешел под россиян, но с условием, что лучше даст людям связь.

От "мобилизации" больше всего страдают села, а в Херсоне – "процветает подвал"

Когда вы поняли, что больше оставаться в Херсоне нельзя?

Когда объявили так называемый "референдум". Тогда вообще стало неясно, что будет дальше. А у меня еще муж призывного возраста.

Кого-то из ваших знакомых мобилизовали в армию оккупантов?

В войско – нет, а в подвалы забирали. В самом Херсоне пока еще не забирают мужчин, от этого страдают села.

У нас процветал подвал. Людей держали по 2 – 3 недели. Первую неделю их пытали. Далее держали только для того, чтоб сошли синяки. Чтобы по человеку не было видно, что он был в подвале. При этом кормили только один раз в день.



Россияне незаконно мобилизуют украинцев в свое войско / Фото из фейсбука Людмилы Денисовой

А что они хотели от людей? Какую-то информацию выбивали?

Ну как сказать. Я на рынок с телефоном вообще не выходила. Тебя могли остановить и проверить его. Если там видели что-то связанное с Украиной, то отправляли в подвал.

У меня есть подруга из Чернобыевки. Ей, чтобы добраться в Херсон, нужно проехать 3 блокпоста. Так вот, на подконтрольной Украине территории у нее есть сестра. Она себе в телеграме поставила на заставку флаг Украины. Из-за этой картинки подругу чуть не забрали в подвал.

Поэтому все наши друзья, с которыми мы переписывались, удалили все фото и оставили только имя, чтобы не подвергать нас опасности.

Утром встали в очередь на эвакуацию, а после обеда эту территорию объявили Россией

Расскажите больше о вашем выезде из Херсона. Как прошла эвакуация?

Ой, это очень тяжело. Мы выезжали 3 недели. 28 сентября проснулись в 6 часов утра и уехали на переправу возле Антоновского моста. Там была уже очень большая очередь. Мы простояли весь день, но так и не попали на переправу.

Семья вернулась на ночь домой. К счастью, люди в очереди оказались чуткими и согласились подержать их место. Они пожалели маленькую дочь Анны, ведь дом семьи был расположен совсем рядом.

Что вы делали? Вернулись с утра в очередь?

Да, на следующий день мы попали только на последний паром. В 17 часов попали в Каховку. Там нас приняли люди на ночь. Утром мы поехали в Васильевку – последнюю точку оккупации. Приехали где-то в 9 часов утра и встали в очередь.

Мы были в очереди где-то 450-е, за нами еще где-то 100 автомобилей. Это было 30 сентября. После обеда эта территория была объявлена ​​Россией.



Очередь на выезд с оккупированных территорий / Скриншот с видео

Что после этого изменилось?

Россияне сказали, что нужен какой-то непонятный пропуск для того, чтобы выехать на подконтрольную территорию Украины. Никто не мог сказать, где его брать. В чатах появилась информация с российскими номерами телефона, куда можно звонить и подавать заявку. Это можно было сделать через телеграм-бот.

Чтобы вы понимали, эти заявки до сих пор в боте висят непрочитанные. При том, что я уже на подконтрольной территории Украины.

Чтобы подать заявку, нужен был интернет, которого там не было. Анна рассказала, что когда поймала связь, то стояла неподвижно и писала родным. Заявки на выезд из оккупации для семьи подали все их родственники в Украине, а ответа никто так и не получил.

В колонне нам сказали стоять в живой очереди. Мол, будете заезжать на территорию Васильевки, где были 2 блокпоста. Затем оккупанты привезли какую-то девушку, которая на блокпосту принимала эти заявки. Многие люди подали эти заявки 1 октября 2 октября. Тогда пропадал свет, и списки все потеряли. В конце концов они тоже стояли неделями в ожидании.

"Готовая кланяться в ноги": во время 3-недельного ожидания семью приютили

После 4 дней регистрации россияне вышли и сказали, что девушка заболела, поэтому регистрации не будет. На следующий день сказали, что ее забрали на другой блокпост. Так они морочили голову. Мы стояли в той колонне, как на работе – с 08:00 до 17:00.

Все это время вы жили в автомобиле?

Нет, ночевать в колонне было нельзя. Танки проезжали и могли раздавить машину. Им было все равно. Люди искали ночлег в соседних селах.

Некоторые хозяева пускали к себе за деньги, кто-то – просто так, а некоторые вообще зарабатывали на этом очень много. Кто-то говорил: "Плати за ночь, а днем ​​тебя здесь не должно быть. Если хочешь быть днем ​​– доплачивай еще".

Нашей семье попался очень хороший мужчина. Я готова ему кланяться в ноги. Даже сейчас, когда он ловит украинскую связь, мы общаемся. Я знаю, что когда-нибудь поеду к нему в гости, чтобы просто сказать: "Спасибо". Он с нас буквально 3 дня брал деньги, а потом сказал: "Не давай. Увижу еще раз деньги – выгоню и пойдешь искать другой дом".

При этом хозяин разрешил семье брать овощи и фрукты из огорода, продукты и мясо из морозилки. Анна рассказала, что они всегда были сыты, а дома было тепло. Поскольку у супругов был ребенок, мужчина обогревал дом, чтобы всем было комфортно.

Анна призналась, если бы не этот мужчина, она бы не выдержала 3 недели.

Каждый день мы разочарованные приезжали в теплый дом и могли успокоиться. Это давало силы пробовать дальше, потому что возвращаться назад мы не хотели.

А как вы выбрались? Дождались своей очереди?

Впоследствии в Васильевке вообще перестали выдавать эти пропуска и выпускать людей. Надо было ехать в Энергодар, Мелитополь или Токмак. Только там можно было подать заявление. Дальше не ясно, сколько времени нужно было ждать, чтобы его согласовали.

Но мы узнали, что в Васильевке проводят регистрацию. Человек, у которого мы жили, провел нас путями, где не было блокпостов, и мы все-таки зарегистрировались. Вот так мы и уехали.

Куда вы поехали, как миновали оккупированные территории?

18 октября мы приехали в Одессу. Здесь у нас дочь старшая живет, кумовья. Я в Одессе когда-то работала, так что все знала и любила этот город. У меня здесь был очень хороший коллектив. Сейчас мы планируем все собраться, потому что очень соскучились один за другим.

Муж уже нашел работу. Он у меня дальнобойщик, поехал в рейс. Я в поиске работы.

"Вся Украина – родная, но домой в Херсон все равно хочется"

Стал ли для вас новый дом настоящим?

Для меня в Одессе все родное, ведь вся Украина – родная. Сюда я часто ездила в командировку. Одесса всегда была для меня вторым домом.

Уже никто не сомневается, что Украина победит в войне. Что вы собираетесь делать, когда этот день наступит?

Вернусь домой. Мы ведь до последнего не ехали, потому что ждали наших ребят. Мы готовились, мечтали о том, как будем их встречать, готовить им домашнюю еду. Никто никуда не собирался.

Мы верим, что желание Анны обязательно исполниться. Ведь Вооруженные Силы Украины ежедневно приближаются к Херсону. Совсем скоро там снова развеется украинский флаг, как и на всех оккупированных территориях нашей страны.