Очередная атака с неба: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу
1 июня 2023, 02:54Читати новину українською
Поздно ночью 1 июня в Киеве и в нескольких областях раздались сигналы воздушной тревоги. В мониторинговых сервисах пишут о целях, следующих на столицу.
В настоящее время неизвестно, что запустили российские оккупанты по Украине. Ранее на Востоке нашего государства сообщали об угрозе обстрелов из ЗРК.
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Что известно о воздушной тревоге
Что и подтвердили в КМВА: "В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" Впоследствии дописал и мэр столицы Виталий Кличко: "Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!"02:50 В нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога. Сирены звучали в таких областях нашей страны:
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Донецкой,
- См. также в Киеве.
Немного погодя тревога началась и в Запорожской области.