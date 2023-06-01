Очередная атака с неба: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу

1 июня 2023, 02:54
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Поздно ночью 1 июня в Киеве и в нескольких областях раздались сигналы воздушной тревоги. В мониторинговых сервисах пишут о целях, следующих на столицу.

В настоящее время неизвестно, что запустили российские оккупанты по Украине. Ранее на Востоке нашего государства сообщали об угрозе обстрелов из ЗРК.

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Что известно о воздушной тревоге

 
03:25  Между тем в Белгородской области России, как сообщили местные пока что власти, "отработала ПВО". Связано ли это с атакой на Киев – пока неизвестно. 03:20 Деснянский район Киева: предварительно, по информации КГВА, в результате падения обломков есть повреждение одной из поликлиник. "Еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги", – добавил Виталий Кличко.03:15 Кличко сообщил о вызове в Днепровском районе столицы: "Службы направляются на место". В КГВА уточнили: "Предварительно, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Информация по пострадавшим уточняется".03:00 Киевляне услышали взрывы сразу после объявления тревоги. Это свидетельствует скорее всего, что обстрел произвели из наземной баллистики, рассчитывают на определенный эффект неожиданности для наших сил Противовоздушной обороны. Однако враг просчитался – ПВО начала работать мгновенно, ведь всегда готова.

Что и подтвердили в КМВА: "В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" Впоследствии дописал и мэр столицы Виталий Кличко: "Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!"02:50 В нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога. Сирены звучали в таких областях нашей страны:
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой,
  • См. также в Киеве.

Немного погодя тревога началась и в Запорожской области.

Автор: Владислав Кравцов