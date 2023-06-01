Очередная атака с неба: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу

Поздно ночью 1 июня в Киеве и в нескольких областях раздались сигналы воздушной тревоги. В мониторинговых сервисах пишут о целях, следующих на столицу.

В настоящее время неизвестно, что запустили российские оккупанты по Украине. Ранее на Востоке нашего государства сообщали об угрозе обстрелов из ЗРК.

Смотрите также ПВО отразила очередную атаку дронами по Киеву: пожар в многоэтажке, есть раненые и жертва

Что известно о воздушной тревоге

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Донецкой,

См. также в Киеве.

Между тем в Белгородской области России, как сообщили местные пока что власти, "отработала ПВО". Связано ли это с атакой на Киев – пока неизвестно. 03:20 Деснянский район Киева: предварительно, по информации КГВА, в результате падения обломков есть повреждение одной из поликлиник. "Еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги", – добавил Виталий Кличко.Кличко сообщил о вызове в Днепровском районе столицы: "Службы направляются на место". В КГВА уточнили: "Предварительно, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Информация по пострадавшим уточняется".Киевляне услышали взрывы сразу после объявления тревоги. Это свидетельствует скорее всего, что обстрел произвели из наземной баллистики, рассчитывают на определенный эффект неожиданности для наших сил Противовоздушной обороны. Однако враг просчитался – ПВО начала работать мгновенно, ведь всегда готова.Что и подтвердили в КМВА: "В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" Впоследствии дописал и мэр столицы Виталий Кличко: "Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!"В нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога. Сирены звучали в таких областях нашей страны:

Немного погодя тревога началась и в Запорожской области.