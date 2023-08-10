Очередная атака "Шахедами": в Киеве и нескольких областях раздается тревога

В Киеве и в нескольких областях ночью 10 августа звучал сигнал воздушной тревоги. Причиной этого был запуск кафиров беспилотников типа "Шахед".

Предварительно, "Шахеды" двигаются с Северного направления. 24 Канал призывает не пренебрегать сигналами тревоги и уходить в укрытие, ведь это может помочь сохранить жизнь.

Смотрите также Удар по жилому кварталу Запорожья, доплаты защитникам Украины: хронология 532 дня войны

Что известно о воздушной тревоге

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

00:34 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

Киевская;

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Луганская;

АР Крым;

город Киев.



Воздушная тревога 10 августа / Скриншот 24 Канала