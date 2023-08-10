Очередная атака "Шахедами": в Киеве и нескольких областях раздается тревога
10 августа 2023, 00:20Читати новину українською
В Киеве и в нескольких областях ночью 10 августа звучал сигнал воздушной тревоги. Причиной этого был запуск кафиров беспилотников типа "Шахед".
Предварительно, "Шахеды" двигаются с Северного направления. 24 Канал призывает не пренебрегать сигналами тревоги и уходить в укрытие, ведь это может помочь сохранить жизнь.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
00:34 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Луганская;
- АР Крым;
- город Киев.
Воздушная тревога 10 августа / Скриншот 24 Канала