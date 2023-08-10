Очередная атака "Шахедами": в Киеве и нескольких областях раздается тревога

10 августа 2023, 00:20
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В Киеве и в нескольких областях ночью 10 августа звучал сигнал воздушной тревоги. Причиной этого был запуск кафиров беспилотников типа "Шахед".

Предварительно, "Шахеды" двигаются с Северного направления. 24 Канал призывает не пренебрегать сигналами тревоги и уходить в укрытие, ведь это может помочь сохранить жизнь.

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Что известно о воздушной тревоге

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00:34 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Луганская;
  • АР Крым;
  • город Киев.


Воздушная тревога 10 августа / Скриншот 24 Канала

00:20 В телеграм-канале Monitor отметили, что "Шахеды" двигаются в Киев с Северо-Востока. Поэтому есть угроза Левобережья. Там призвали киевлян проходить в безопасные места. 00:19 Воздушная тревога раздалась и в Киеве. В Воздушных силах также предупредили о движении российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в направлении столицы. 00:04 В Воздушных силах сообщили, что в Киевской области – воздушная тревога. Там угроза применения врагом БПЛА типа "Шахед".
Автор: Владислав Кравцов