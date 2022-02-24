Очередная потеря для оккупанта: ВСУ сбила российский вертолет возле Межигорья

Украинские защитники продолжают оказывать мощное сопротивление оккупантам. На Киевщине сбили российский вертолет Ка-52.

Россия начала обстреливать украинские города примерно в 5:00. Это случилось сразу после заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о введении на Донбассе специальной военной операции.

Актуально Уничтожили 50 российских оккупантов: штаб предоставил первую за сутки информацию из зоны ООС

Защитники сбили вражеский вертолет

Оккупанты продолжают нести потери. В частности, украинские военные сбили над Межигорьем российский вертолет Ка-52.

Такой вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, воздушные цели и тому подобное. Ка-52 – это командирская машина армейской авиации. С помощью него осуществляют разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!



На Киевщине сбили российский вертолет / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности