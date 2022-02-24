Росія почала обстрілювати українські міста приблизно о 5:00. Це трапилось одразу після заяви президента країни-агресорки Володимира Путіна про введення на Донбасі спеціальної військової операції.

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Захисники збили ворожий Вертоліт

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, українські військові збили над Межигір'ям російський гелікоптер Ка-52.

Такий вертоліт може вражати броньовану та неброньовану техніку, повітряні цілі тощо. Ка-52 – це командирська машина армійської авіації. За допомогою нього здійснюють розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!



На Київщині збили російський вертоліт / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки