Росія почала обстрілювати українські міста приблизно о 5:00. Це трапилось одразу після заяви президента країни-агресорки Володимира Путіна про введення на Донбасі спеціальної військової операції.
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Захисники збили ворожий Вертоліт
Окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, українські військові збили над Межигір'ям російський гелікоптер Ка-52.
Такий вертоліт може вражати броньовану та неброньовану техніку, повітряні цілі тощо. Ка-52 – це командирська машина армійської авіації. За допомогою нього здійснюють розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.
На Київщині збили російський вертоліт / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки