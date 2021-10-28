Очередная прихоть диктатора Лукашенко превращает Беларусь в страну-кладбище

Беларусь, уже превращенная в страну-концлагерь, сейчас рискует превратиться в страну-кладбище. И снова стараниями того же Лукашенко, который вдруг решил подыграть самой дремучей и мракобесной публике – антивакцинаторам.

Узурпатор, всеми правдами и неправдами цепляющийся за власть аж с середины 1990-х годов, организатор расправ над оппозиционерами, человек с очевидными проблемами с психикой, готовый рассориться со всем цивилизованным миром, угробить экономику и отправить цвет нации в изгнание лишь бы сохранить за собой президентский пост.

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Вот этот персонаж вдруг решил, что чиновники необоснованно требовательны к беларусам.

В принципе, чиновники эти – действительно в большинстве своем малоприятное сборище приспособленцев, со звериной жестокостью расправившееся со свободной прессой, распихавшее по тюрьмам независимых политиков, установившее в стране режим цензуры и постоянного страха.

Лукашенко стал архитектором этого кошмара

Но к этим действиям своей камарильи у Лукашенко претензий нет. Да и не может быть, в конце концов, именно он был архитектором этого кошмара, ради него он выстраивался и совершенствовался.

Самозваный президент совсем не против принуждения людей к голосованию за одобренных им кандидатов, к даче показаний – часто под пытками – против себя и своих близких.

Зато он против принуждения беларусов к ношению масок. Прямо негодует и требует от чиновников это принуждение прекратить.

Вот представьте себе – страна, оказавшаяся в полной изоляции со стороны цивилизованного мира. Страна, в которой репрессии и пытки стали нормой, из которой десятками тысяч уезжают самые талантливые и работоспособные граждане.

В конце концов, над этой же страной висит опасность военной оккупации Россией. И что заботит больше всего человека, захватившего все рычаги управления этой страной?



Лукашенко против принуждения беларусов к ношению масок / Фото 24 канала

То, что кто-то требует от беларусов появляться в общественных местах только в медицинской маске на лице. Именно в этом, а не в безнаказанно забитых ментами и безосновательно распиханных по тюрьмам тысячах невинных людей Лукашенко видит самое серьезное попрание прав и свобод человека.

Широким преступным жестом он отменил требование обязательного ношения масок и вся его обслуга кинулась исполнять распоряжение узурпатора. По всей Беларуси уже через несколько часов после выступления диктатора сорвали все плакаты, призывающие носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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На транспорте и по радио прекратили крутить объявления об опасности коронавируса, срочно отменили едва начатую программу обязательной вакцинации муниципальных работников и курьеров служб доставки.

Лукашенко рассказал о возможных плюсах коронавируса

И параллельно с этим кошмаром, его идеолог и вдохновитель Александр Лукашенко с умным видом рассказывает о возможных плюсах коронавируса. Именно так: он действительно считает, что у болезни, пандемия которой уже унесла жизни около 5 миллионов человек, могут быть какие-то плюсы.

Вот сейчас Лукашенко считает, что коронавирус может побеждать рак, а раньше считал, что коронавирус боится водки и, почему-то, тракторов. А еще верил в то, что беларусы не могут им заболеть, потому что они как-то существенно отличаются от всех остальных.



Лукашенко считает, что коронавирус может побеждать рак / Фото Getty images

Правда, потом, когда сам заболел, поверил уже в другой бред – в то, что коронавирус кто-то нарочно подбросил Беларуси. Зачем? Чтобы разрушить лукашенковскую стабильность, конечно.

9,5 миллионов человек находятся в заложниках

Целая европейская страна, 9,5 миллионов человек находятся в заложниках у маловменяемого конспиролога, по какой-то совершенно необъяснимой причине решившего уничтожить еще несколько сотен или даже тысяч своих сограждан.

А ведь именно этим, уничтожением беларусов, он и занимается, отменяя на фоне очередной волны пандемии даже самые элементарные меры предосторожности.

Сколько именно людских жизней унесет очередная прихоть тирана – можно только гадать. Ведь с медицинской статистикой беларуские чиновники обходятся также вольно, как и с результатами выборов, просто рисуя ту цифру, которая понравится их главному начальнику.

Официальные данные о примерно 4,5 тысячах жертв коронавируса в Беларуси имеют такое же отношение к реальности, как и 80% голосов, якобы отданных за Александра Лукашенко на прошлогодних президентских выборах.

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Фейковый президент и все вокруг превращает в фейки – государственную статистику, борьбу с пандемией, укрепление суверенитета государства.

Он словно маньяк из какого-то фильма, старательно подгоняющий реальность под собственные бредовые фантазии. Вот только он настоящий, а не киношный, и его старания подчинить все своему больному видению мира тоже настоящие.