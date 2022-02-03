""Очередная провокация": в МИД отреагировали на вбросы Беларуси о "мифических беспилотниках"

Беларусь отметилась очередной циничной провокацией. Украинского посла Игоря Кизима вызвали в белорусское МВД из-за якобы запуска беспилотника со стороны Украины.

Олег Николенко заявил, что Украина не использовала БПЛА. Спикер МИД Украины призвал официальный Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России.

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Очередная провокация властей в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА,

– подчеркнул Николенко.

Спикер МИД Украины напомнил, что спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона.

Фейк Беларуси

В МИД Беларуси заявили, что еще 24 января 2022 года украинский беспилотник якобы незаконно пересек белорусскую границу. Целью его запуска было якобы провести нелегальную разведку над военным полигоном "Брестский".

Белорусская сторона цинично заявила, что Украина "намеренно провоцирует эскалацию обстановки".

В Европарламенте заявили об оккупации Беларуси

Франак Вячорка – советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской – заявил, что 75 членов Европарламента из разных фракций и стран 1 февраля опубликовали открытое письмо.

В нем говорится: если российские войска и дальше будут оставлять в Беларусь, то это могут рассматривать как оккупацию.

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Сообщение Николенко:

Очередная провокация властей в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона.