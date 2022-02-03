""Очередная провокация": в МИД отреагировали на вбросы Беларуси о "мифических беспилотниках"

3 февраля 2022 , 11:12
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Твитер Олега Николенко

Беларусь отметилась очередной циничной провокацией. Украинского посла Игоря Кизима вызвали в белорусское МВД из-за якобы запуска беспилотника со стороны Украины.

Олег Николенко заявил, что Украина не использовала БПЛА. Спикер МИД Украины призвал официальный Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России.

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Очередная провокация властей в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА,
 –  подчеркнул Николенко.

Спикер МИД Украины напомнил, что спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона.

Фейк Беларуси

  • В МИД Беларуси заявили, что еще 24 января 2022 года украинский беспилотник якобы незаконно пересек белорусскую границу. Целью его запуска было якобы провести нелегальную разведку над военным полигоном "Брестский".
  • Белорусская сторона цинично заявила, что Украина "намеренно провоцирует эскалацию обстановки".

В Европарламенте заявили об оккупации Беларуси

  • Франак Вячорка – советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской – заявил, что 75 членов Европарламента из разных фракций и стран 1 февраля опубликовали открытое письмо.
  • В нем говорится: если российские войска и дальше будут оставлять в Беларусь, то это могут рассматривать как оккупацию.

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Сообщение Николенко:

Очередная провокация властей в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона.

Автор: Мар'яна Бекало