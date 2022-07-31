Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это провокацией россиян. Накануне они заявили, что штаб их флота в оккупированном Крыму атаковали с беспилотника.

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Крым будут освобождать

Братчук отметил, что российские пропагандисты сообщили о якобы украинской атаке штаба черноморского флота в Севастополе. По словам Братчука, это была откровенная провокация.

Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время,

– сказал он.

Спикер также отметил, что нам нужно набраться терпения и мужества.

Кроме того, по словам Братчука, ночь в Одессе и области прошла без воздушной тревоги и обстрелов.

Однако вероятность ракетных атак остается высокой. Опасность есть с моря, воздуха и временно оккупированного Крыма.

российские провокации и ложь

Один из последних жутких поступков россии – теракт в колонии с украинскими военнопленными в Еленовке. Это сильно разозлило украинское общество, была ответная мировая реакция. россия в привычном для нее духе пыталась во всем обвинить ВСУ.

Предварительно известно, что россияне убили около 50 украинских пленников в Еленовке. Эксперты считают, что никаких доказательств того , что это был обстрел GMLRS, нет. Они предполагали, что это было термобарическое оружие. Есть версия, что россияне выстрелили внутрь термобарическими боеприпасами РПО-А "Шмель" или МРО-А. Это оружие есть в так называемой "республике" донецких боевиков еще с 2014 года.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.