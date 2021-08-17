Очередная волна обысков и арестов в Крыму связана с Крымской платформой, – МИД

В домах жителей оккупированного Крыма состоялись очередные незаконные обыски. Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение и связало такие действия с Крымской платформой.

Также в ведомстве уверены, что Россия в очередной раз использует свой репрессивный аппарат для преследования и запугивания крымских татар. Они подавляют свободу вероисповедания и вытесняют коренной народ из оккупированного полуострова.

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В МИД призвали международное сообщество помочь в защите прав и свобод жителей Крымского полуострова. Для этого надо усилить давление на Россию, чтобы та прекратила совершать грубые нарушения.

Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы,

– отметили в МИД.

Решить этот вопрос хотят, в частности, в рамках Крымской платформы.

Главное об обысках

Они состоялись 17 августа в 4:00 утра в Симферопольском и Бахчисарайском районах, временно оккупированных Россией.

Также в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя незаконно задержали 5 украинцев.

Все задержанные – крымские татары. Говорится об имаме Раифе Февзиеве и активистах Рустеме Мурасове, Рустеме Таирове, Джеббаре Бекирове, Зауре Абдуллаеве.

Стоит заметить, что к таким действиям в отношении крымчан прибегают уже неоднократно.

! В МИД, ссылаясь на нормы международного права, отметили, что Россия как государство-оккупант обязана немедленно прекратить такие действия. Также министерство требует, чтобы задержанных активистов немедленно освободили.