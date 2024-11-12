Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. О звуке взрыва журналисты сообщили около 00:51.

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Взрыв в Полтаве

Тревогу в регионе объявили еще накануне вечером – 11 ноября в 22:17. За полчаса до того, как в областном центре услышали взрыв, в Воздушных силах предупреждали о нескольких группах "Шахедов" на юге Сумщины, двигающихся в сторону Полтавщины. К тому времени в области уже были другие дроны, летевшие вдоль Днепра в направлении Киева.

После 1:00 появилась информация о том, что из Курской и Белгородской областей в Сумскую область залетают новые группы БпЛА. Летят курсом в Полтавскую, Черниговскую, Киевскую.

Обратите внимание! Пока Полтавская областная военная администрация не комментировала взрыв. Официальную информацию следует ожидать впоследствии после отбоя воздушной тревоги.

Россия атакует "Шахедами"

Воздушную тревогу из-за угроз атаки дронами в ночь на 12 ноября объявили в ряде украинских областей. Противовоздушная оборона работает, в частности, в Киевской области.