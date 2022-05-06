Очередной теракт в Израиле: мужчины с топором напали на людей – есть погибшие и раненые

Вечером 5 мая двое вооруженных мужчин напали на прохожих в израильском городе Эльад. По меньшей мере, три человека погибли, еще несколько получили ранения.

Инцидент произошел в конце празднования израильтян Дня независимости страны. Террористы напали на людей в одном из центральных парков города.

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Нападение на людей в Эльяде

Очевидцы рассказали, что двое мужчин атаковали прохожих около 20:40 по местному времени. Один из нападавших применил огнестрельное оружие, другой – атаковал людей топором, по свидетельству одного из очевидцев – из мачете.

Национальная служба скорой помощи Magen David Adom (MAD) сообщила о по меньшей мере трех погибших и семерых раненых в результате нападения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Сразу после инцидента местная полиция приступила к поискам двух подозреваемых. В городе перекрыли несколько дорог и привлекли вертолет, жителей Эльада призвали не выходить из дома. Правоохранители подозревают, что нападение совершили боевики и склонны расценивать атаку как теракт.

Место теракта / Фото United Hatzalah

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При этом генеральный директор MAD в эфире государственного телеканала Kan 11 подтвердил, что пострадавшие получили, в частности, огневые ранения. Работники больницы "Бейлисон", куда доставили жертв нападения, подтвердили состояние одного из раненых как критическое. Один из пострадавших самостоятельно добрался до больницы "Шиба" в Тель Хашомери.

Прибыв на место инцидента, мы обнаружили, что нападение произошло в нескольких точках. Рядом с площадью Ибн Гвироля обнаружили тело 40-летнего мужчины. Впоследствии обнаружили еще 2 погибших. Троим раненым оказали первую медицинскую помощь,

– рассказал парамедик Алон Ризкан.

К слову, это не первый подобный инцидент в Израиле за последние недели.

29 апреля, вблизи въезда в населенный пункт Ариэль, террористы убили мужчину.

7 апреля теракт произошел в центре Тель-Авива. Погибли два человека, еще 13 получили ранения.

29 марта, в результате террористического нападения в городе Бней-Барк, погибли 5 человек, среди них – два гражданина Украины.

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