Очередной террор "Шахедами": в Киеве есть пострадавший в результате атаки
Враг не оставляет воздушного террора и продолжает атаковать Киев "Шахедами". К сожалению, в результате российской атаки есть пострадавший.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
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В Киеве есть пострадавшие в результате атаки
Российская армия с ночи атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага в очередной раз оказался Киев, где, к сожалению, есть пострадавшие после вражеского террора.
Так, в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия. Также в этом же районе, в результате падения обломков БПЛА, возник пожар в частном медучреждении. Кличко сообщил, что сейчас продолжается эвакуация и информация о пострадавших в медучреждении не поступала.
По состоянию на 07:50 количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 2 человек.
Что известно об атаке на Киев
В ночь на 7 ноября российская армия в очередной раз атаковала Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг атаковал столицу в несколько волн с полуночи. Силы ПВО отражали российскую атаку в течение нескольких часов, и хотя цели были сбиты, однако в результате падения обломков есть повреждения.
Так, в нескольких районах Киева вспыхнули пожары после российской атаки "Шахедами". По состоянию на 07:15 последствия атаки являются следующими:
- Голосеевский район: вспыхнул пожар в гаражных зданиях и на СТО. В общем огонь охватил около 300 квадратных метров. Ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома.
- Печерский район: обломки упали на многоэтажку – вспыхнул пожар. Возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже.
- Соломенский район: обломки БПЛА упали во двор частного дома – произошло возгорание на открытой территории. Еще по одному адресу в результате атаки произошел пожар в нежилом помещении. Также в этом же районе, в результате падения обломков БПЛА, пожар в частном медучреждении.
- Оболонский район: произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.
- Подольский район: по предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание в двухэтажном частном доме.