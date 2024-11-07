Очередной террор "Шахедами": в Киеве есть пострадавший в результате атаки

Враг не оставляет воздушного террора и продолжает атаковать Киев "Шахедами". К сожалению, в результате российской атаки есть пострадавший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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В Киеве есть пострадавшие в результате атаки

Российская армия с ночи атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага в очередной раз оказался Киев, где, к сожалению, есть пострадавшие после вражеского террора.

Так, в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия. Также в этом же районе, в результате падения обломков БПЛА, возник пожар в частном медучреждении. Кличко сообщил, что сейчас продолжается эвакуация и информация о пострадавших в медучреждении не поступала.

По состоянию на 07:50 количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 2 человек.

Что известно об атаке на Киев

В ночь на 7 ноября российская армия в очередной раз атаковала Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг атаковал столицу в несколько волн с полуночи. Силы ПВО отражали российскую атаку в течение нескольких часов, и хотя цели были сбиты, однако в результате падения обломков есть повреждения.

Так, в нескольких районах Киева вспыхнули пожары после российской атаки "Шахедами". По состоянию на 07:15 последствия атаки являются следующими: