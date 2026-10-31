Восстанавливали две сутки: Россия вновь нанесла удар по энергетическим объектам Днепропетровской области

В ночь на 31 октября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Враг повредил два объекта, один из которых энергетики восстанавливали почти двое суток.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно об отключениях в Днепропетровской области

В результате ночных ударов масштабные отключения электроэнергии охватили значительную часть Днепра и Каменского. Также без стабильного электроснабжения остаются потребители в Днепровском и Новомосковском районах.

Аварийные бригады специалистов задействованы для восстановления инфраструктуры по всей области, однако скорость выполнения работ напрямую зависит от ситуации с безопасностью на местах.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", – подчеркнули в энергетической компании.

Напомним, что 29 октября Россия совершила атаку на энергетические объекты Днепра. Часть города и прилегающих районов осталась без света. Повреждение магистральных сетей привело к отключению электроэнергии примерно в десяти микрорайонах.

Также по состоянию на утро 30 октября в Днепре, прилегающих к областному центру районах и в части Павлоградского района пришлось ввести экстренные отключения света. Из-за этого произошли изменения в движении транспорта.