Очередной "жест доброй воли": в России заявили об отходе севернее Бахмута

Министерство обороны России заявило, что оккупанты отступили с позиций к северу от Бахмута. При этом ведомство преподносит это как очередную победу.

В ходе брифинга 12 мая представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская армия "заняла новый рубеж" возле Берховского водохранилища "с учетом выгодных условий". Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне отступили на север от Бахмута

Заявление Конашенкова свидетельствует, что россияне совершили отступление в районе Богдановки. Ранее об этом уже говорили глава ЧВК "Вагнера" ​​Евгений Пригожин, российские телеграм-каналы и украинская армия.

Отступление российских военных позволяет ВСУ контролировать дорогу на Часов Яр – важный путь для снабжения и подкрепления украинских сил.

Минобороны России представляет эту информацию так, словно для них все в порядке.

Подразделения ВС России перегруппировались в районе Бахмута, заняв более выгодный рубеж с учетом условий Берховского водохранилища,

– сказал Конашенков.

Пригожин бьется в истерике

Евгений Пригожин уже заявляет, что его наемников просто бросили. Он заявил, что в Кремле добились лишь того, что численность ЧВК "Вагнера" ​​значительно сократилась.

Товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил: произошло не тактическое отступление, произошло просто бегство... После того как мы передали фланги минобороны, произошло их бегство. Теперь противник занял тактические высоты, на которых Бахмут находится как на ладони. Следующий шаг – постепенное окружение Бахмута,

– жалуется Пригожин.

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