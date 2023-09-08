Известно, что от российской ракеты погиб 1 полицейский, еще как минимум 55 человек получили ранения. Очевидцы атаки по Кривому Рогу рассказали о последствиях российской террористической атаки.

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Все произошло слишком быстро

Переселенка из Донбасса Лидия Шульга почти год живет возле админздания, куда попала российская ракета. Оружие оккупантов чрезвычайно быстро достигло своей цели. За несколько секунд до взрыва Лидия продолжала заниматься своими делами. Она рассказала, что собиралась идти на рынок.

Я выходила из дома, собиралась на рынок, и в этот момент это произошло. Две секунды, я не успела даже опомниться. Услышала звук летящей ракеты, когда стояла в коридоре. Вышла, а все уже случилось,

– поделилась Лидия.

Взрывная волна и обломки выбили в ее доме оконное стекло. Однако она радуется, что осталась жива. Единственная проблема, которая перед ней встает, – подготовка к зиме. Ее дом остался без окон и дверей.

Взрывная волна повредила квартиру Лидии / Общественное Днепр

Другая очевидца – Тамара, шла на работу в момент удара. Перед попаданием она слышала гул, а после на нее посыпалось стекло из витрин в магазине. Горожанка сразу начала звонить по телефону дочери, которая работает в админздании, куда попала ракета. К счастью, девушка осталась жива, однако получила ранения.

Я принялась звонить детям, не могла дозвониться. Потом мне позвонила дочь и сказала "Мама, я ранена, но жива". Она там работала. Когда началась тревога, они шли к укрытию, и вскоре после сирены произошел этот взрыв. Ее из кабинета выбросило в коридор. У нее все ноги в крови, была вся в крошках стекла,

– делится женщина.

Дочери вовремя оказали медицинскую помощь – она находится в удовлетворительном состоянии.

Очевидцы удара по Кривому Рогу рассказали детали: смотрите видео

Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно