Очевидцы рассказали об ужасах пережитого в Драмтеатре в Мариуполе

Российские оккупанты 16 марта нанесли мощные авиаудары по Драмтеатру в Мариуполе. Очевидцы, которые смогли выжить, рассказали жуткие подробности трагического обстрела российскими военными.

"Соседка прибегает и говорит: Валерьевна, их нет!"

После ударов по Драмтеатру смогли выжить мужчина и женщина и маленькая девочка, их внучка. Другая часть семьи, к сожалению, погибла.

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Женщина рассказала, что при ударе они вместе с соседями находились в театре, но не в подвале.

Невестка, внучка и еще одна двухлетняя девочка находились на втором этаже в комнате. Сын на улице еду готовил для всего драмтеатра. Он был не один, людей 6 – 7. Когда произошел взрыв – нас засыпало. Но мы с мужем вылезли,

– рассказала уцелевшая женщина.

После взрыва они пошли на второй этаж, чтобы посмотреть, что с детьми.

"Мы забегаем, а комната, где они… Третий этаж на них упал… Я начала кричать и увидела, когда внучка лезет…", – отметила женщина.

Очевидица заявила. что из-под завалов вылезла ее внучка и еще одна девочка. После этого она призвала соседку пойти на улицу за другими, кто готовил еду в этот момент.

Соседка прибегает и говорит: Валерьевна, их нет! Я говорю, как нет? Я побежала туда, а там на них три этажа упали,

– рассказала женщина.

Мужчина и женщина рассказали, что после обстрела произошел пожар и постоянно летал самолет. Они взяли ребенка и побежали на площадь, чтобы остановить машину.

Как рассказала женщина, никто не останавливался. В конце концов, авто с людьми из Мангуша таки "подобрало" выжившую семью.

Смотрите видео рассказа очевидцев об обстреле Драмтеатра в Мариуполе

К сожалению, в результате ракетного удара по Драмтеатру Мариуполя погибли 300 человек. Еще 130 человек выжили.

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