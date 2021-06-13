Мы поняли, что город свободен, – очевидцы вспомнили день освобождения Мариуполя

Стратегический порт и один из крупных городов Донецкой области – Мариуполь – пытались взять под свой контроль российские боевики в 2014 году. В апреле незаконным вооруженным формированиям удалось захватить здания горсовета, полиции и СБУ.

Оккупация длилась полтора месяца. Операция по освобождению города началась на рассвете 13 июня 2014 года.

Внимание Освобождение Мариуполя: в городе состоялся Марш украинских сил – фото, видео

Житель Мариуполя Кирилл Долимбаев – известный в городе активист. Он участник здешнего Евромайдана, который располагался буквально у него под окнами. Мужчина был свидетелем захвата боевиками горсовета и отделения полиции.

Он видел, как военная техника Вооруженных сил Украины прорывала баррикады сторонников так называемой русской весны. С тех пор 13 июня – для него настоящий праздник

Я вышел на балкон и увидел, что приезжали несколько автомобилей. С автобуса выбежали какие-то люди, я увидел шевроны с желто-голубым флагом и понял, что это наши военные,

– вспомнил волонтер.

Тогда в освободительной операции приняли участие подразделения украинской армии, а также спецбатальона "Азов" и "Днепр", подразделения Национальной гвардии. Среди задач украинских сил была – ликвидация ключевых опорных пунктов противника.

Уничтожили технику противника и восстановили контроль

Бои в Мариуполе продолжались несколько часов. Во время штурма украинские военные уничтожили технику противника и восстановили контроль над всеми захваченными зданиями.

Антон Требухов тогда был волонтером, в частности помогал батальону "Азов". А потом пополнил его ряды. Он также упомянул этот день.

"13 июня находился на рабочем месте, не понимая, что в городе происходит. Когда уже смотрели новостную ленту, то поняли, что город свободен, – ветеран полка "Азов" Антон Требухов.

Больше здесь День освобождения Мариуполя: как город спасли от "русского мира"

Благодаря героизму украинских освободителей – Мариуполь снова стал свободным украинским городом.

"Сейчас бы в Мариуполе была бы такая же дыра, как и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Не было бы экономического развития, свободы слова, мысли и тому подобное. Когда город освободили – было очень хорошее ощущение. Был покой", – добавил волонтер Долимбаев.

Украинская армия освободила Мариуполь от российских оккупантов: смотрите видео