Очевидно, что эта война уже не будет идти по кремлевскому плану, – Ермак

Российский блицкриг против Украины потерпел крах. Героическая борьба ВСУ и обычных украинцев сорвала все планы Кремля.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что такое решительное противостояние украинцев является безусловным успехом нашего государства. Вместо быстрой победной кампании враг получил достойный отпор.

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Война уже не будет идти по плану Кремля

Андрей Ермак рассказал, что украинцев ждет еще одно обострение на фронте – россияне еще не раз будут пытаться продвинуться вглубь Украины.

Однако слом произошел, и теперь совершенно очевидно, что эта война уже не пойдет по кремлевскому плану. Упорство и ожесточенная решимость в противостоянии безжалостному врагу стали весомым аргументом для мирового сообщества – Украина стоит того, чтобы за нее бороться. Мы не одни в этой войне,

– подчеркнул Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что еще считанные недели назад "ручей" помощи, в частности военно-технической, гуманитарной и финансовой, сейчас превращается в более мощный "поток" . Украинские военные получают эффективное оружие, а его количество и виды постоянно расширяются. Вопрос ленд-лиза в настоящее время из абстрактно-теоретической переходит в практическую плоскость.

Вместе с тем совместными усилиями украинского и западных правительств, международных организаций, банковская система Украины смогла выдержать шок войны и стабильно функционировать. Между тем, на свободных от оккупантов территориях нашего государства работают коммунальщики, а ситуацию с продовольствием, по словам Ермака, в силу обстоятельств можно считать по меньшей мере приемлемой.

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