Очко, – Дмитрий Гордон поразил сеть новой шуткой

У Дмитрия Гордона вышло новое интервью, на этот раз с блогершей из страны-оккупанта Марьяной Ро. Во время него журналист решил пошутить и на информацию о возрасте девушки выкрикнул "очко".

Гордон в своих интервью часто бросает в сторону гостей шутки, которые не всегда удачны. Накануне он снова отличился.

Предыдущий случай "Барак Обама": Гордон взорвал сеть неудачной шуткой на интервью с Ходорковским – мемы

Шутка Гордона про "очко"

Марьяна Ро эмоционально рассказывала о том, почему приняла решение сменить имидж и обрезала волосы. Она отметила, что к этому ее подтолкнул возраст – девушке исполнился 21 год, поэтому она решила, что нужно что-то менять.

"Очко" – воскликнул в тот момент Гордон, намекнув на популярную игру в карты. Девушка в ответ выдала: "Дупло".

Видео разлетелось по сети. Многие пользователи отметили, что блогерша не поняла "подкола". В то же время люди призывают "остановить" Гордона с его шутками.

Гордон пошутил о Бараке Обаме

В конце декабря 2020 года Гордон взял интервью у российского бизнесмена Михаила Ходорковского.

Во время разговора журналист решил пошутить относительно условий содержания заключенных в исправительной колонии, где в свое время находился его собеседник.

Ходорковский сравнил колонию с бараком, а Гордон уточнил: "Обама?". На что бизнесмен ответил: "Ну типа".

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