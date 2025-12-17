Это чрезвычайная ситуация, – Братчук поразил деталями из жизни Одессы после крупнейшей атаки

В ночь на 13 декабря Одесса пережила самую масштабную российскую массированную атаку за время полномасштабной войны. Энергетики работают беспрестанно, чтобы восстановить поставки электроэнергии.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Одесса держится. Но проблемы там действительно огромные.

К теме "Прошу ДТЭК скрутить половину": сеть растрогал спонтанный флешмоб о свете для Одессы

Удалось ли восстановить свет?

Как отметил Братчук, во время атаки 13 декабря враг применил огромное количество различных средств поражения. В частности были прилеты "Кинжалов", чего не было за все время полномасштабной войны. Фактически россияне ежедневно обстреливают Одесскую область.

Даже в таких условиях энергетики продолжают восстанавливать поставки электроэнергии. По состоянию на 17 декабря поставки восстановили до 583 тысяч абонентов. Однако еще 33 тысячи остаются без света. Это – чрезвычайная ситуация.

Это не означает, что электричество есть по графикам или круглосуточно. К сожалению. Неплохо, когда электроэнергия есть по 3 часа в сутки. Кому-то может повезти больше. К сожалению, есть места, где еще не удалось восстановить энергоснабжение,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! В Одесской области объявили о чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за недавней российской атаки.

В Одессе работают более 400 пунктов несокрушимости. Бизнес также помогает людям. Много где есть возможность по крайней мере зарядить телефоны.

Тяжелая ситуация. На самом деле. Но школы работают. Где-то садики работают. Критическая инфраструктура уже в течение двух дней была подключена к стабильности стационарной системы. Также есть решение правительства о помощи горюче-смазочными материалы общинам, которые сильно пострадали. В общем Одесса держится. Огромная благодарность людям за стойкость,

– сказал Братчук.

Какая ситуация в Одессе: коротко