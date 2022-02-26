Одесса готовится противостоять оккупантам: коктейлей Молотова хватит на каждого
Источник:телеграм Антона Геращенко
Российские оккупанты очень активны не только в Киеве, но и в южных регионах нашей страны. С территории оккупированного Крыма они пытаются продвинуться в важные города материковой Украины.
В том числе и в Одессу. Однако Одесса принимать россиян будет точно не с цветами.
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Одесситы готовят коктейли Молотова
Местные активно готовятся защищать родной город, в том числе и готовят коктейли Молотова, чтобы уничтожать военную технику и живую силу оккупанта.
Видео в доказательство этого у себя в телеграме опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вот как одесситы готовят принимать врага – коктейлей Молотова хватит на каждого:
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