Одесса готовится противостоять оккупантам: коктейлей Молотова хватит на каждого

Российские оккупанты очень активны не только в Киеве, но и в южных регионах нашей страны. С территории оккупированного Крыма они пытаются продвинуться в важные города материковой Украины.

В том числе и в Одессу. Однако Одесса принимать россиян будет точно не с цветами.

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Одесситы готовят коктейли Молотова

Местные активно готовятся защищать родной город, в том числе и готовят коктейли Молотова, чтобы уничтожать военную технику и живую силу оккупанта.

Видео в доказательство этого у себя в телеграме опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вот как одесситы готовят принимать врага – коктейлей Молотова хватит на каждого:

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