Одесса готовится встречать врага с моря: готовят коктейли Молотова
28 февраля 2022 , 01:07Читати новину українською
Источник:Останній Блокпост
Как сообщил Алексей Арестович, из Крыма в сторону Одессы идет 11 транспортных кораблей врага. Каждый вмещает батальон (несколько сотен), будет высадка.
Между тем горожане демонстрируют, что готовы встретить вражескую армию.
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Одесса готова обороняться
На видео Одесса готовится их встречать. Не доверяйте завтра календарю – какое бы число там ни было, одесситы для русни проведут ивент "2 мая можем повторить",
– говорится в сообщении.
Одесситы готовятся оборонять родной город, в частности готовят коктейли Молотова, чтобы уничтожать военную технику и живую силу оккупанта.
Смотрите видео из Одессы:
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