Одесса готовится встречать врага с моря: готовят коктейли Молотова

Как сообщил Алексей Арестович, из Крыма в сторону Одессы идет 11 транспортных кораблей врага. Каждый вмещает батальон (несколько сотен), будет высадка.

Между тем горожане демонстрируют, что готовы встретить вражескую армию.

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Одесса готова обороняться

На видео Одесса готовится их встречать. Не доверяйте завтра календарю – какое бы число там ни было, одесситы для русни проведут ивент "2 мая можем повторить",

– говорится в сообщении.

Одесситы готовятся оборонять родной город, в частности готовят коктейли Молотова, чтобы уничтожать военную технику и живую силу оккупанта.

Смотрите видео из Одессы:

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