Тим часом містяни демонструють, що готові зустріти ворожу армію.
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Одеса готова оборонятися
На відео Одеса готується їх зустрічати. Не довіряйте завтра календарю – яке б число там не було, одесити для русні проведуть івент "2 мая – можем повторить",
– йдеться у повідомлені.
Одесити готують обороняти рідне місто, зокрема готують коктейлі Молотова, щоб нищити військову техніку та живу силу окупанта.
Дивіться відео з Одеси:
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