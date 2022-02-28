Тим часом містяни демонструють, що готові зустріти ворожу армію.

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Одеса готова оборонятися

На відео Одеса готується їх зустрічати. Не довіряйте завтра календарю – яке б число там не було, одесити для русні проведуть івент "2 мая – можем повторить",

– йдеться у повідомлені.

Одесити готують обороняти рідне місто, зокрема готують коктейлі Молотова, щоб нищити військову техніку та живу силу окупанта.

Дивіться відео з Одеси: