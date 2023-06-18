Купаться в море запрещено: все пляжи Одессы признали непригодными

Все пляжи Одессы признали непригодными для купания. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполкома горсовета 17 июня.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС все пляжи Одессы признали непригодными для купания. Об этом информирует 24 Канал.

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Купаться в море строго-настрого запрещено

Купание людей на пляжах города Одессы запрещено,

– отметили в городском совете.

Соответствующее решение было принято из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах, в частности, море и лимане, а также реальной опасности для здоровья населения.

Употреблять воду из колодцев опасно

В Минреинтеграции подчеркнули, что употреблять воду из колодцев и каптажей на территориях, затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС, опасно.

Чтобы обезопаситься от инфицирования болезнями или отравления опасными веществами, необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

отказаться от употребления воды из колодцев и каптажей;

использовать для приготовления пищи, хозяйственных и гигиенических нужд только безопасную воду – бутилированную или привозную или очищенную специальными средствами;

использовать воду, поставляемую через централизованную систему водоснабжения, – она подлежит постоянному мониторингу качества;

помнить, что кипячение воды и обеззараживание ее специальными таблетками не избавляет воду от химического загрязнения;

внимательно относиться к воде, потребляемой детьми или используемой для приготовления пищи или соблюдения гигиены детей;

не использовать воду из природных источников, пока специалисты не проведут ее лабораторное тестирование на содержание опасных веществ;

использование колодцев возможно только после откачки из них воды с последующей дезинфекцией резервуара.

Какие инфекции нашли в воде Одессы

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС затопило поля, канализационные сооружения и кладбища. Все вредные вещества попали в Днепр, Дунай и Черное море.

Специалисты уже провели вирусологические, микробиологические и паразитарные пробы воды из объектов окружающей среды в Одесской области. Они обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности: сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов. Кроме того, индекс лактозоположительных кишечных палочек значительно превышает норму.