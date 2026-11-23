Одесса может оставаться без стабильного электроснабжения еще до трех недель из-за повреждений. Российские удары повредили три опоры линии электропередачи, соединяющей Южноукраинскую АЭС с городом.

Об этом Forbes Ukraine рассказал топ-менеджер одной из энергетических компаний, пожелавший остаться анонимным.

Почему в Одессе нет света?

Российские атаки повредили три опоры высоковольтной линии "Укрэнерго", по которой электроэнергия передается от Южноукраинской АЭС в Одессу.

Из-за этого в выходные город фактически остался без источника питания. Энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию, однако восстановление поврежденных опор может быть длительным.

Восстановление поврежденных опор может занять до трех недель,

– отметил собеседник издания.

Президент Владимир Зеленский 23 ноября сообщил, что ситуация с электроснабжением в Одессе остается крайне сложной уже несколько дней. По его словам, российские военные не только атакуют линии электропередачи, но и повторно наносят удары после их восстановления.

Россияне специально выжидают и повторно проводят атаки на линии после восстановления, а также ищут альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их,

– написал глава государства.

Напомним, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной после массированной российской атаки в ночь на 20 ноября. Кроме того, враг повторно атаковал объекты, которые энергетики уже успели восстановить. Из-за частых воздушных тревог ремонтные бригады вынуждены приостанавливать работы и уходить в укрытие.

Также при нагрузке на поврежденные сети срабатывает автоматическая защита, поэтому свет может внезапно пропадать у большого количества потребителей. Еще одной проблемой являются перепады напряжения, возникающие после восстановления электроснабжения. Из-за этого бытовая техника может выйти из строя.

В ДТЭК призвали жителей Одесской области отключать от розеток бойлеры, обогреватели и другие мощные приборы, пока нет света.