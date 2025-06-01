В Одессе у моря появилась новая патриотическая стенопись "Дюк" в виде бойца сопротивления России

Художник совместно с Движением Сопротивления создал патриотический мурал в одесской Аркадии. Он напоминает, что Одесса является городом несокрушимого сопротивления российской военной агрессии.

Идея стенописи принадлежит украинскому художнику Сергею Брилеву. Об этом 24 Канал узнал от Движения Сопротивления.

Смотрите также Участников Движения сопротивления наградили знаками отличия Командующего ССО

В Аркадии новый патриотический мурал

Участники Движения Сопротивления объяснили, что новый мурал изображает известного одесского "Дюка" как участника украинского Движения Сопротивления против российской агрессии.

Патриотическая стенопись Движения Сопротивления в Одессе: смотрите фото

Учасники объяснили, что украинский художник Сергей Брилев трансформирует одно из самых известных исторических изображений Одессы – фигуру герцога де Ришелье. Автомат и коктейль Молотова в концепции автора символизируют борьбу против оккупантов, капюшон – таинственность, а глаза горят красным огнем праведного гнева.

Сергей Брилев работает над стенописью: смотрите фото Движения Сопротивления

Образ Дюка как бойца движения сопротивления напоминает, что Одесса является городом несокрушимого сопротивления российской военной агрессии. И сегодняшнее движение сопротивления, в частности во временно оккупированных территориях, включает многочисленных одесситов, которые, рискуя жизнью, продолжают оказывать сопротивление оккупанту,

– рассказали в Движении Сопротивления.

Художник рассказал о проделанной работе: смотрите видео

Участники движения заявили, что в ближайшие дни в Одессе появится серия патриотических муралов в рамках проекта "Стенописи Сопротивления". Они символизируют сопротивление украинцев российским оккупантам.

Волонтер Движения Сопротивления рассказал об акции: смотрите видео

Патриотический мурал "Дюк" в Аркадии: смотрите видео

Ранее патриотические стенописи из серии "Стенописи сопротивления" были созданы в прифронтовых городах Запорожской области – Гуляйполе, Орехове, Степногорске, а также в Запорожье.