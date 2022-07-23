Должны быть конкретные действия, – Верещук о реакции ООН на обстрелы Одессы

россия 23 июля обстреляла Одесский порт. Вершина цинизма этого обстрела состоит в том, что менее чем за сутки до этого страна-агрессорка обеспечила безопасность порта в рамках договоренностей о разблокировании экспорта украинского зерна.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга подчеркнула, что россия в очередной раз повела себя, как государство-террорист. Об этом сообщает 24 канал.

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Ирина Верещук призывает ООН к конкретным действиям

Верещук убеждена, что обстрелом Одессы путин продемонстрировали всему миру, в частности президенту Турции и Генсеку ООН, каковы их договоренности. Обстрел одесского порта – это нарушение всех норм и правил, которые взяла на себя россия как член Совбеза ООН.

Она подчеркнула, что одной реакции – недостаточно. Должны быть конкретные действия. В противном случае путин поймет, что ему можно все.

Я увидела реакцию ООН, господина Гутерриша, но за этой реакцией должны быть конкретные действия. Если не будет действий, то это будет побуждать путина думать, что ему можно продолжать свой террор и в отношении гражданских, и в целом цивилизованном мире, ведь это голод, угрожающий сегодня народам Африки,

– сказала министр.

Верещук подчеркнула, что в договоренностях о разблокировании украинских портов Украина сделала все, что от нее зависит. При этом она добавила, что ей интересно увидеть реакцию США и Великобритании.

Что известно об обстреле одесского порта

Около 11 часов утра 23 июля россия атаковала порт Одессы.

Оккупанты выпустили по объекту сразу четыре ракеты типа "Калибр". Две из этих ракет попали в цель. Еще две сбили наши силы ПВО.

Иронично, что в этом порту хранится зерно, которое Украина планировала отправить на экспорт в ближайшие несколько дней.

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