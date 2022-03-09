Одесса получила от Марселя пожарную машину Mercedes Unimog для тушения огня в сложных условиях

Пожарная машина Mercedes Unimog, которая была отправлена из французского города Марсель, прибыла в Одессу и готова работать на безопасность украинской инфраструктуры.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Суспільне Одесса. В частности отметили, что команда пожарных уже готова нести службу на полученной технике.

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Одесса получила от Марселя пожарную машину Mercedes Unimog. Она предназначена для тушения пожаров в сложных условиях. Команда для машины уже есть и готова нести службу,

– рассказал заместитель городского головы Сергей Тетюхин.

Преимуществами данной машины являются компактность и маневренность. Таких характеристик не имеет ни один другой автомобиль промышленного назначения. Платформы для оборудования Unimog отличаются компактными размерами. Благодаря этому персонал может использовать все возможности автомобиля практически в любом месте.

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