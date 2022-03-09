Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Суспільне Одеса. Зокрема зазначили, що команда пожежників вже готова нести службу на отриманій техніці.
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Одеса отримала від Марселю пожежну машину Mercedes Unimog. Вона призначена для гасіння пожеж у складних умовах. Команда для машини вже є і готова нести службу,
– розповів заступник міського голови Сергій Тетюхін.
Перевагами даної машини є компактність та маневреність. Таких характеристик немає жоден інший автомобіль промислового призначення. Платформи для обладнання Unimog відрізняються компактними розмірами. Завдяки цьому персонал може використовувати всі можливості автомобіля практично будь-де.
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