Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Суспільне Одеса. Зокрема зазначили, що команда пожежників вже готова нести службу на отриманій техніці.

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Одеса отримала від Марселю пожежну машину Mercedes Unimog. Вона призначена для гасіння пожеж у складних умовах. Команда для машини вже є і готова нести службу,

– розповів заступник міського голови Сергій Тетюхін.

Перевагами даної машини є компактність та маневреність. Таких характеристик немає жоден інший автомобіль промислового призначення. Платформи для обладнання Unimog відрізняються компактними розмірами. Завдяки цьому персонал може використовувати всі можливості автомобіля практично будь-де.

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