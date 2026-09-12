Среди пострадавших есть младенец: в Одесском райсовете сообщили подробности страшного удара по городу

Российские оккупанты устроили массированную атаку на Одесскую область, под прицелом оказались исключительно гражданские объекты и жилые дома. В результате вражеского удара загорелась многоэтажка в Одессе, а число травмированных жителей исчисляется десятками. Среди пострадавших – ребенок.

Депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко рассказал 24 Каналу о подробностях ночного террора в Одессе и области. По его словам, враг осуществил комбинированный обстрел с применением дронов и ракет, нанеся удары по жилым кварталам.

О последствиях обстрела

В результате очередной атаки врага значительные разрушения понесла многоэтажка в Одессе. Вспыхнул масштабный пожар, охвативший несколько этажей. В 25-этажном жилом доме горели квартиры с 21-го по 23-й этаж.

Россия вновь осуществила атаку на гражданскую инфраструктуру и жилища одесситов и жителей нашей области. Это исключительно гражданские объекты, никаких военных там нет. На этот раз они попали в ЖК "44 Жемчужина" в районе Аркадии,

– озвучил Сизоненко.

Всего известно о 38 пострадавших, среди них пятимесячный младенец. Спасатели эвакуировали 7 человек, в том числе 2 детей, некоторые из них оказались заблокированными в лифте. Всем оказывается необходимая помощь.

Помимо Одессы, от действий захватчиков пострадал и город Черноморск. Там уничтожен жилой дом, еще 3 повреждены, пострадала газовая труба, что привело к возгоранию дома, повреждено здание отеля с реабилитационным центром и припаркованные рядом автомобили.

Какое оружие применяет враг против Одесской области

Для комбинированного удара по региону Россия применила широкий спектр вооружений. По словам депутата райсовета, оккупанты чаще всего используют беспилотники, которые сознательно оснащают поражающими элементами.

На этот раз Россия применила комбинированную атаку: это "Шахеды", реактивные беспилотники и дополнительно крылатые ракеты. К счастью, на этот раз не применялись управляемые авиабомбы, которые уже долетают до Одессы, и баллистика. Но, несмотря на это, мы видим, что разрушения значительные. Очень часто россияне используют "Бандероли" и реактивные дроны, начиняя их шрапнелью для максимального поражения именно гражданского населения,

– отметил Сизоненко.

Депутат районного совета подчеркнул, что самыми опасными для региона остаются баллистические ракеты из-за сложности их сбивания. Он добавил, что оккупанты проводят атаки на всей территории Одесской области: страдает как областной центр, так и Черноморск, Пивденное, Измаил, Белгород-Днестровский, Затока, Арциз. Почти все громади подвергаются ударам России, но, по его словам, больше всего страдают приморские ОТГ, где расположены порты и логистические узлы.

О ситуации в Одессе и области: смотрите в видео