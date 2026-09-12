Депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко розповів 24 Каналу деталі нічного терору Одеси та області. За його словами, ворог здійснив комбінований обстріл із застосуванням дронів і ракет, спрямувавши удари по житлових кварталах.

Про наслідки обстрілу

Внаслідок чергової атаки ворога значних руйнувань зазнала багатоповерхівка в Одесі. Спалахнула масштабна пожежа, яка охопила кілька поверхів. У 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21-го по 23-й поверх.

Знов Росія атакувала цивільну інфраструктуру та помешкання одеситів і жителів нашої області. Це виключно цивільні об'єкти, жодних воєнних там нема. На цей раз вони влучили в ЖК "44 Перлина" в районі Аркадії,

– зазначив Сізоненко.

Загалом відомо про 38 постраждалих, серед них п'ятимісячне немовля. Надзвичайники врятували 7 осіб, зокрема 2 дітей, деякі з них були заблоковані в ліфті. Всім надається необхідна допомога.

Окрім Одеси, від дій загарбників постраждало і місто Чорноморськ. Там знищено житловий будинок, ще 3 пошкоджено, зазнала ушкоджень газова труба з подальшим загорянням будинку, пошкоджено будівлю готелю з реабілітаційним центром і припарковані поруч автівки.

Яку зброю застосовує ворог проти Одещини

Для комбінованого удару по регіону Росія застосувала широкий спектр озброєння. За словами депутата райради, окупанти частіше за все використовують безпілотники, які свідомо споряджають уражаючими елементами.

На цей раз Росія використовувала комбіновану атаку: це "Шахеди", реактивні безпілотники й додатково крилаті ракети. На щастя, цього разу не застосовували керовані авіабомби, які вже долітають до Одеси, балістику. Але попри це, ми бачимо, що руйнації значні. Дуже часто росіяни використовують "Бандеролі" та реактивні дрони, начиняючи їх шрапнеллю для максимального ураження саме цивільного населення,

– наголосив Сізоненко.

Депутат райради підкреслив, що найнебезпечнішими для регіону залишаються балістичні ракети через складність їх збиття. Він додав, що окупанти атакують всю територію Одеської області, як обласний центр, так Чорноморськ, Південне, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Затоку, Арциз. Майже всі громади страждають від ударів Росії, але, з його слів, понад усе приморські ОТГ, де розташовані порти, логістичні вузли.

Про ситуацію в Одесі та області: дивіться у відео