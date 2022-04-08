В Одессе 70-летняя женщина украла 20 тысяч долларов и золотые украшения у переселенки

Полицейские подозревают 70-летнюю одесситку в краже золота и денег у матери, которая вместе с детьми выезжала в другой регион.

Женщина украла деньги и золотые украшения из сумки, которую переселенка оставила на перроне, спеша на автобус.

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Злоумышленница даже придумала, как отвести от себя подозрение

Женщина пыталась отвести от себя подозрение и отдала работникам автовокзала опустошенную сумку, чтобы якобы найти владельцев.

Тем временем с просьбой помочь разыскать похищенное имущество в полицию обратились родственники потерпевшей, которым она позвонила в дороге.

Через несколько часов правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли у нее вещественные доказательства. Фото свидетельствуют, что украшения и деньги она придержала при себе.

Пытаясь отвести от себя подозрение, злоумышленница отдала опустошенные вещи работникам автовокзала, чтобы они установили владельцев,

– говорится в сообщении.



Золоті прикраси / Фото Нацполіції

20 тысяч долларов / Фото Нацполиции

Женщине объявили о подозрении и поместили ее в изолятор временного содержания. За кражу, совершенную в условиях военного положения, ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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